Centro storico, domenica arrivano Briganti di Librino. Rugby ma non solo

Domenica 12 in via della Maddalena angolo vico della Rosa, in pieno Centro Storico genovese ,dalle ore 18 incontro con i “Briganti di Librino” in provincia di Catania: una squadra di rugby all’ombra dell’Etna e molto di più.

I tre palloni ovali trovati nel cassettone delle offerte di un supermercato nel 2006 negli anni si sono moltiplicati, salvando la vita a centinaia di ragazzini in un territorio in mano alla mafia.

Perché il grido dei Briganti è un inno di libertà davanti a simboli dello spaccio e della droga come il Palazzo di cemento. Perché i Briganti sono anche quegli ortolani che si scambiano consigli tra gli orti sociali che circondano il campo di San Teodoro Liberato. Perché i Briganti sono le attività di doposcuola della “Libreneria”, la biblioteca popolare nata all’interno della Club House, la sede sportiva cancellata dalle fiamme dolose la notte di mercoledì 10 gennaio 2018 , con dieci anni di trofei, cimeli, magliette, ricordi e oltre quattro mila libri.

I Briganti Non si sono fermati, si sono rimboccati le maniche e ricostruito un nuovo luogo dove fare sport, cultura e socialità.

La Resistenza è viva, viva la Resistenza è un ciclo di incontri nel Sestiere della Maddalena sulle Resistenze, per affermare e diffondere i valori dell’antifascismo e della lotta partigiana, per dare voce a chi oggi ancora lotta e resiste!

Organizzato da Associazione AMA in collaborazione con Sezione ANPI AMT “Fulvio Cerofolini”. Marcello Di Meglio