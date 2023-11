“E’ necessario effettuare immediate verifiche statiche per valutare l’agibilità di tutte le strutture, private e pubbliche, adibite a uso scolastico a Chiavari.

Non è ammissibile che possano succedere fatti gravissimi come quello registrato stamane nell’asilo di via Delpino, dove si è aperta una grossa voragine nel pavimento.

Stavolta è andata molto bene perché, solo per un caso fortuito, non si sono registrati feriti, ma ci chiediamo come possa essere accaduto un fatto del genere.

Ora bisogna urgentemente trovare soluzioni immediate e concrete, cercando alternative adeguate per i 75 bambini che frequentano l’asilo. Se non si trovano velocemente spazi alternativi le famiglie si troveranno in grosse difficoltà, anche perché spesso entrambi i genitori lavorano.

Ricordo che nello stesso palazzo, al momento interdetto al pubblico, ci sono anche i locali della Chiavari Scherma, del sindacato Cisl, i laboratori di Wylab e uffici di diverse società.

Ci auguriamo che, comunque, al più presto, dopo le verifiche dei Vigili del Fuoco, una parte del palazzo possa diventare nuovamente agibile”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Sandro Garibaldi.