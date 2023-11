Lunamore Shock con Jamax, Belzer e tributo al Puttanpop. Domenica 26 ore 21 presso l’ospedale psichiatrico di Genova Quarto.

Lunamore Shock con Jamax, Belzer e tributo al Puttanpop. Tutti i dettagli.

Continuano gli eventi a Quarto, tra mostre, spettacoli, convegni, musica, letture, incontri e workshop che si alternano negli spazi che una volta erano quelli chiusi dell’Ospedale Psichiatrico di Quarto e che oggi si aprono alla cittadinanza all’insegna della cultura e della partecipazione.

Domenica 26 novembre a partire dalle ore 21 va in scena “LUNAMORE SHOCK!”, costola pop dell’happening curioso “RASSEGNA LUNAMORE”, rappresentato un paio di mesi fa e ideato ancora una volta dal giornalista musicale Claudio Gambaro.

JAMAX

Fabio Giuliani (in arte Jamax) è un cantautore pop che arriva dalla Toscana e presenterà il suo album in vinile bianco dal titolo “Cosa vuoi fare da piccolo?”. Si esibirà con il suo fedele musicista Patrizio Pierattini, come sempre armato di tastierone e giacca rossa sgargiante in perfetto stile “Lunamore Shock!”. Jamax è stato anche il vincitore della selezione genovese 2023 del contest musicale “Palco d’Autore” che si è svolto nello scorso giugno proprio negli spazi dell’ex manicomio di Quarto.

BELZER

Band genovese che presenterà l’album “Un elegante disastro”, raccolta di undici tracce che indagano il presente e lo stato di crisi permanente che lo pervade. Tra i brani più interessanti, citiamo “Gli spietati”, “Talk show” e “VHS” ma durante l’esibizione ci sarà spazio anche per le canzoni dei dischi precedenti, una su tutte la sempre richiesta “Mi vivo male”. La formazione: Giulio Belzer (voce, pianoforte e chitarra), Guido Bruzzone (basso), Massimiliano Breveglieri (chitarre elettrica e acustica) e Davide Bergaglio (batteria).

TRIBUTO AL PUTTANPOP

Il Meglio delle icone pop da Madonna a Lady Gaga, un vero e proprio Dj set suonato e cantato dal vivo ad opera di tre fanciulle shockkanti! Doremiflo, cantautrice con due dischi all’attivo, è chitarra acustica e voce, sequenze e loop, stomp elettronica e synth. Grey (cantautrice), studia a livello professionale e insegna chitarra elettrica. Nel progetto è chitarra elettrica e voce. Reds (basso, synth e cori) è diplomata al conservatorio in pianoforte, in Tecnopiano e insieme a Doremiflo arrangia colonne sonore.

Presenta Claudio Gambaro.