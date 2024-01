Con 40mila nuove piante, si infoltirà il verde urbano e suburbano.

E’ stato finanziato 1,7 milioni di euro per piantare e coltivare “40mila nuovi alberi e arbusti”: Questo è il progetto approvato dal Mase nell’ambito del Pnrr.

Con 40mila nuove piante, si infoltirà il verde urbano e suburbano di tre Comuni della Città Metropolitana di Genova. Il finanziamento previsto è di 1,7 milioni euro ed è stato approvato dalla commissione del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE), per l’annualità 2023-2024.

Il progetto prevede l’attività di forestazione in un’area di 40 ettari, coinvolgendo i territori dei Comuni di Genova, Bogliasco e Pieve Ligure.

L’intervento, finanziato nell’ambito del Pnrr, rappresenta un contributo importante nel percorso intrapreso dalla Città Metropolitana di Genova per preservare e potenziare la biodiversità, mitigare gli impatti del cambiamento climatico e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’investimento si affianca ai progetti approvati e finanziati nel 2022, che avevano interessato anche i comuni di Arenzano, Cogoleto e Ronco Scrivia, oltre alla stessa Genova, portando il totale degli interventi di forestazione a 110 ettari e un investimento complessivo di oltre 4,6 milioni di euro.

L’intervento sarà effettuato in 3 zone: un’area ricadente in Comune di Genova (M.Cucco, ponente Genovese) su una superficie accorpata di circa 8 ettari, un’area ricadente in Comune di Bogliasco (a monte della frazione di Sessarego) su una superficie di circa 8,9 ettari. Questa è un’area ricadente in Comune di Pieve Ligure (presso loc . M.Castelletti) su una superficie di circa 23,1 ettari.

Claudio Garbarino, consigliere delegato al Piano Strategico, che sottolinea, puntualizza.

«Attraverso il Pnrr, ci impegniamo a plasmare il futuro del nostro territorio metropolitano. Trasformiamo le sfide in opportunità e puntiamo a uno sviluppo strategico capace di riflettere la nostra visione di comunità resiliente, sostenibile e orientata al benessere.

La Città Metropolitana di Genova continua così a dimostrare il suo impegno per la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, promuovendo la salute del nostro ecosistema e il benessere della cittadinanza in linea con le direttive del PNRR». Conclude Garbarino

Gabriele Reggiardo, consigliere delegato alla Transizione Ecologica, sottolinea l’importanza della collaborazione con i Comuni fin dall’inizio del processo.

«Abbiamo instaurato una forte sinergia con i Comuni sin dal primo momento, in un processo partecipativo complesso e coordinato. La validità del progetto presentato trova conferma nella totale ammissione al finanziamento da parte del Ministero. Il progetto si inserisce perfettamente nella visione di una transizione verde. Si promuove la sostenibilità ambientale e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza». Conclude Reggiardo.

Il piano di forestazione contribuirà anche a creare un'eredità significativa di nuovi boschi. Si fornirà un importante contributo alla strategia nazionale di transizione verde. Si mira a ridurre l'impatto delle emissioni nocive e del cambiamento climatico.