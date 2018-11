Cimolai Spa: un nuovo ponte per Genova, firmato Calatrava. Ecco il progetto | Video

“Un nuovo ponte per Genova”. Cimolai Spa di Pordenone ha presentato il progetto per la ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera, firmato dal celebre architetto spagnolo Santiago Calatrava.

Oggi l’azienda di Pordenone ha diffuso, sulla piattaforma Vimeo, un video con quattro possibilità di realizzazione.

Cimolai Spa in passato ha realizzato, tra l’altro, le paratie per il nuovo Canale di Panama, il Bird’s Nest cioè il tetto dello stadio di Pechino in occasione delle Olimpiadi in Cina, la stazione della metropolitana a Ground Zero, il ponte sul Rodano e sull’Okavango, il viadotto sul Gran Canal Maritime e sul fiume Lambro, il cavalcaferrovia Ostiense e tante altre opere importanti.