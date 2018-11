Bollette a 28 giorni, multe Agcom a Tim e Wind Tre

Tre sanzioni per un totale di circa 2,4 milioni di euro sono state elevate dall’Agcom a Tim e a Wind Tre per varie questioni riguardo il passaggio dalle cosiddette ‘bollette a 28 giorni’, ormai vietate dalla legge, a quelle mensili, con le relative modifiche contrattuali.

Lo si legge sul sito di AGCOM, l’Autorità. In particolare Tim è stata sanzionata con due delibere, una per 464mila euro e la seconda per 1,044 milioni di euro (per un totale di circa un milione e mezzo). A Wind Tre è stata comminata una multa da 870mila euro.