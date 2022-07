Chiavari, Hi-Lex avrà una nuova commessa dagli Stati Uniti.

Una nuova commessa è arrivata per la società Hi-Lex Italia dagli Stati Uniti. Saranno realizzati alzacristalli per 200mila vetture nella società chiavarina. Lucid Motors, è la casa automobilistica specializzata in auto elettriche il nuovo cliente di Hi-Lex Italia. La produzione inizierà alla fine del 2023 e avrà una durata di cinque anni. Un buon segnale per l’industria ligure che porterà ricadute importanti allo stabilimento di Chiavari.

«Ormai è alle spalle il periodo difficile per l’azienda che ad inizio anno non aveva lavoro con periodi di cassa integrazione e alcuni esuberi. ̶ Spiega in una nota della Fim Cisl del Tigullio Marco Longinotti. ̶ L’impegno dei lavoratori e di tutto il management aziendale ha portato novità importanti per l’azienda Hi-Lex: per la Lucid Motor si occuperà della realizzazione degli alzacristalli per un nuovo Suv totalmente elettrico di fascia alta.

Si tratta di un contratto importante – spiega Longinotti – in quanto Lucid Motor è un azienda che opera in un mercato in espansione, quello dell’auto di lusso elettrica, ed è partecipata da importanti fondi internazionali. Inoltre permette ad Hi-Lex di continuare a diversificare il proprio portafoglio clienti.Un ulteriore importante passo in avanti che dovrebbe permettere ai lavoratori della multinazionale chiavarese di affrontare il futuro con maggiore serenità dopo tutti gli sforzi fatti nei mesi precedenti». Conclude Longinotti. ABov