Maxi rissa nella notte al centro per minori di Castelletto

Sul posto carabinieri e polizia, oltre al 118 e ai vigili del fuoco

Sette feriti, 10 denunciati e una parte dello stabile evacuato per la messa in sicurezza. Sono questi i numeri relativi ad una maxi rissa scoppiata nella notte appena trascorsa nel centro di accoglienza per minori non accompagnati di passo dell’Acquidotto, a Castelletto.

Da alcune ricostruzioni il tutto sarebbe nato dallo scontro di due gruppi distinti, in tutto una ventina di giovani.

Da una parte egiziani e magrebini e l’altra degli albanesi.

A dare l’allarme poco dopo mezzanotte alcuni residenti della zona, che sono stati svegliati dalle grida e dal frastuono.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine oltre al 118.

Non senza fatica gli operatori hanno placato gli animi, facendo rientrare l’emergenza. Poi sono scattate le denunce per una decina di loro.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza un piano dell’edificio del centro dove sono stati usati gli estintori, usati durante come armi oltre a delle spranghe.

Risulterebbero anche sette minori feriti che sono stati portati in ospedale.