Caruggi, albanesi di 35 e 45 anni spacciano cocaina: arrestati

I carabinieri di Genova, con il supporto dei colleghi del Reggimento Lombardia di Milano fatti giungere in ausilio per una più incisiva azione di contrasto e prevenzione dei reati, in particolare quelli relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Centro storico, la scorsa notte hanno identificato 100 stranieri e arrestato 3 persone.

Si tratta di due albanesi di 35 e 45 anni, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriati, bloccati mentre cedevano cocaina a un 60enne italiano.

A seguito di perquisizione, gli spacciatori albanesi sono stati trovati in possesso di altre dosi di cocaina e della somma di circa 600 euro, provento dell’illecita attività.

L’acquirente 60enne, fermato mentre tentava di allontanarsi a bordo di uno scooter, veniva inoltre denunciato in stato di libertà per favoreggiamento, poiché negava la dinamica dell’acquisto dello stupefacente.

Il terzo arrestato è un italiano di 50 anni con numerosi pregiudizi di polizia, che è stato fermato nel Centro storico in piazza Vittime delle mafie. Da accertamenti è risultato essere sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nelle ore notturne. Pertanto, è stato arrestato per la violazione dell’obbligo a cui era sottoposto. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello per cui è stato altresì denunciato per porto di armi e oggetti atti a offendere.