Incidente in A12, auto si cappotta al bivio per l’A7

Incidente in A12 ieri sera, poco prima delle 20. Due auto che percorrevano la A12, poco prima del bivio per Genova Ovest e Bolzaneto (A7) in direzione nord, si sono scontrate ed una di esse ha completato la corsa capovolta sul tetto.

Il conducente vi è rimasto bloccato e i Vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, hanno provveduto ad estrarlo e consegnarlo alle cure del 118.

Sul posto un’ambulanza della Croce Verde Burlando ed una della Nuova Volontari San Fruttuoso. Una persona è stata portata all’ Ospedale San Martino.

L’autostrada è rimasta bloccata il tempo necessario alle operazioni di soccorso.

