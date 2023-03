Calcio – Un D. Bosco-Levanto promettente

La Spezia – La “missione” di mister Bastianelli, al Don Bosco Spezia e in vista del Levanto, è quella di reinventare di sana pianta una difesa che deve fare a meno niente popo’ di meno che di: capitan Giordano squalificato e in linea di massima Adami, Boggio e Massini, tutti con un po’ di febbre.

Tuttavia coach Clodio non si scoraggia: <Non è stata una settimana semplice – afferma alla vigilia – comunque noi e il Levanto siamo due squadre che si assomigliano molto, anche nel proprio percorso, sarà una bella gara. In avanti rientra dall’inizio Fabio Santunione e ciò è molto importante, o per lo meno, mi aspetto molto da lui>.

In effetti gli auspici del tecnico non sono campati in aria, se solo la classifica indica qualcosa, si tratta infatti delle due squadre della provincia spezzina più avanti; insomma al “Franco Cimma” non ci si dovrebbe annoiare…

Ad ogni modo, nemmeno il Levanto è messo al massimo, nella misura in cui non sono disponibili Pozzi e Del Vigo. Calcio d’inizio, domenica 12/3 a Pagliari, alle ore 15 per la 10.a giornata del girone di ritorno nel campionato di Promozione ligure (Girone B).

Nella foto, la panchina del D. Bosco Sp nella partita persa al “Tanca” col Marolacquasanta, Clodio Bastianelli è all’estrema destra