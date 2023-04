Calcio – Parità fra Magrazzurri e Cadimare

La Spezia – Finisce in parità l’attesissimo “derby-playout” del “Luigi Camaiora” santostefanese (Magrazzurri-Cadimare) nel Girone B del campionato di Promozione ligure di calcio.

Inizio-choc per il Cadimare, con fuga in avanti di Ballani, palla in mezzo e svarione della difesa ospite che si conclude probabilmente con una sfortunata autorete di Belatti. Alla mezz’ora i cadamoti vanno vicino al pareggio con capitan Desogus, il quale di testa fa la barba al palo su punizione-cross di Ambrosi.

A un minuto dal riposo è pari quando Mathibedi (terza rete in 2 gare) arriva per un pelo su una punizione dello stesso Ambrosi riuscendo a deviare la sfera in rete. In tempo di recupero antecedente l’intervallo Valletta sfiora la traversa al volo su passaggio di Bedini.

Nel secondo tempo parato al 6’un calcio piazzato del medesimo Bedini. Quasi al quarto d’ora F. Bernieri di testa da la barba al palo su una punizione-cross del “solito” Bedini a cui al 24’ viene parato un altro calcio piazzato. Un minuto più tardi il subentrato Manfredi colpisce in mezza rovesciata la traversa su corner di Ambrosi. Una sberla al volo di Desogus lambisce il palo al 41’ su punizione di Di Vittorio.

Un paio di minuti dopo gran deviazione in angolo di Taggiasco su una botta di Bedini. A tempo regolamentare scaduto la seconda ammonizione costa il cartellino rosso a Di Vittorio. “Magra” fuori dalla zona-playout.

Tabellino

MAGRAZZURRI – CADIMARE 1 – 1

MARCATORI: Belatti su aut. al 1’ e Mathibedi al 44’.

MAGRAZZURRI: Santini, Lertola, Pellegri (63’ Bernieri R.); Bertano, Bernieri F., Folegnani (78’ Masi); Pizziconi, Bedini, Valletta; Giannini e Ballani. A disp. Neri, Foschi, Maloni, Capetta, Salamina. All. Leone.

CADIMARE: Taggiasco, Belatti, Di Vittorio; Dieli (84’ Murati), Sicuro, Conti; Desogus, Tomagnini (52’ Manfredi), Mathibedi; Ambrosi (77’ Vigiani) e Portoghese (77’ Mauro). A disp. Rossi, Leotta, Noto, Podenzana, Afonso Calefe. All. Baudone.

ARBITRO: Sandri.