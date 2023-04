Nell’entroterra del Genovesato ha nevicato: le immagini

Tempo folle. Oggi nell’entroterra non si capisce se sia il mese di aprile o di dicembre, Pasqua o Natale. Eh si, perché se a Genova è venuto giù un forte acquazzone, nell’entroterra, complice un repentino abbassamento della temperatura, è caduta abbondantemente la neve. Trasformando un paesaggio primaverile in uno invernale.

Da Santo Stefano d’Aveto per arrivare al passo della Scoglina, Barbagelata, Gorreto, Rovegno, Torriglia (Quota Mille) e diga del Brugneto, il paesaggio è tornato ad essere quasi fiabesco per la presenza di una coltre di neve.

Se pensiamo si tratti del tempo “impazzito”, Arpal ci ricorda che dal 1961, ci sono state giornata nella prima decade di aprile, decisamente invernali. Come il 6 aprile 1963 quando Savona cumulò oltre 68 millimetri segnando una minima di 2.5 gradi e una massima di 6.2.

Ma anche il 2 aprile 2022 fu una giornata fredda. Imperia registrò una minima di 4.5 e una massima di 9.8 mentre Genova e Savona segnarono 4.5 di minima e 9.7 di massima.

Le temperature in ogni caso sono crollate. Arpal segnala a Cabanne di Rezzoaglio (-3,4), Pratomollo (-1,8), Santo Stefano d’Aveto (-1,8), Loco di Rovegno (-1,3). Temperatura sotto lo zero anche alla diga del Brunetto, in Val Cerusa e al Righi.

Le previsioni di Pasqua

Per domani, sabato 8 aprile, vigilia di Pasqua, Arpal prevede una giornata in prevalenza soleggiata con residua instabilità con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi.

Nuvolosità in temporaneo aumento in serata. Temperature in generale aumento.

Nella domenica di Pasqua, è prevista una giornata generalmente soleggiata, con sviluppo di nubi a evoluzione diurna sui rilievi e possibili deboli e locali fenomeni associati e temporanea estensione sulle zone costiere.

Per la giornata di lunedì, Pasquetta, è prevista una giornata soleggiata con a tratti nubi. Le temperature sono stazionarie. (Le foto sono di Tamara Oggiano).

Photo Gallery Tamara Oggiano

1 di 19