Calcio – Pari fra D. Bosco e Magrazzurri

La Spezia – E’ parità al “Franco Cimma”, dove il Magrazzurri strappa un pareggio che a quanto pare gli sta a sorpresa quasi stretto, nonostante i pronostici a favore soprattutto del Don Bosco Spezia. “Magra” meglio disposto in campo…e subito in vantaggio (forse tutto si è immediatamente semplificato) con Ballani abile a raccogliere al limite dell’area una respinta della difesa avversaria su azione di calcio d’angolo. Il Don Bosco pareggia poco dopo la mezz’ora su rigore; concesso per un fallo di mani su un tiro di Napoletano.

Nella ripresa, poco oltre la mezz’ora, i santostefanesi mancano il nuovo vantaggio allorché Giannini fallisce il tiro dal dischetto concesso per un fallo su Francesco Bernieri. A tempo regolamentare scaduto cartellino rosso per Greci, a conseguenza di un fallo da ultimo uomo fuori area, in porta allora va Boggio: comunque la punizione pertinente finisce sulla barriera.

Tabellino.

D. BOSCO SP – MAGRAZZURRI 1 – 1

MARCATORI: Ballani al 2’ e Morettini su rig. al 34’.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Antonelli, Massini; Mazzantini (74’ Laghezza), Giordano, Boggio; Gavini (52’ Azzaro), Berti (67’ Adami), Napoletano; Santunione e Morettini (67’ Pesare).

A disp. Ciardi, De Angelis, Simoni. All. Bastianelli.

MAGRAZZURRI: Santini, Bernieri F., Bernieri R.; Lertola, Bertano, Cariati; Masi, Bedini, Pellegri (61’ Valletta); Giannini e Ballani (71’ Pizziconi). A disp. Neri, Capetta, Salamina, Bouhrame, Calzolari, Parra, Foschi. All. Leone.

ARBITRO: Verdoia di Genova; assistenti Spinetta e Caggiano della Spezia.

NOTE: Note: al 78’ rigore fallito da Giannini e al 93’ espulso Greci.

Nella foto, Tommaso Giannini, dietro Lele Giordano