Calcio – Levanto col rebus retroguardia al Tanca

Levanto – Levanto con la difesa da reinventare nell’esordio in campionato, domenica 10/9 all’ “Astorre Tanca”, per la 1.a giornata di Promozione ligure. Mancheranno infatti in retroguardia il veterano Giovanni Bonati, Riccardo Zoppi e Alessandro Bertagna, quest’ultimo peraltro elemento riciclabile eventualmente a centrocampo; il tutto per giunta quando l’avversario per l’occasione non è sicuramente l’ultimo, ovvero il Canaletto Sepor appena sceso dall’ Eccellenza, si gioca alle ore 19: arbitro Crova di Genova.

Ad ogni modo mister Dimitri Agata può contare su un ambiente galvanizzato dalla recente qualificazione in Coppa Italia di categoria, spese del Don Bosco Spezia, con vittoria decisiva oltretutto in casa di quest’ultimo (meritata).

Il tecnico stesso del resto l’aveva detto, poco tempo fa, in questa stagione calcistica in biancoceleste si vuole ragionare in termini di playoff. E a Moltedi appunto sembrano fare sul serio…

Nella foto Del Vigo