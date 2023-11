Lago del Brugneto: invaso pieno, ma situazione sotto controllo

Lago del Brugneto. Oggi pomeriggio in alta Val Trebbia non è piovuto. Verso sera, però, è incominciato un acquazzone e domani è allerta per temporali.

Questa sera, alle ore 19.00, abbiamo fatto un sopralluogo al Lago del Brugneto, alle spalle di Torriglia in alta Val Trebbia sotto la pioggia. L’invaso è pieno, ma tutto è sotto controllo.

Per il momento finta alle ore 19 non era stata ancora effettuata l’annunciata tracimazione “in totale sicurezza e come da previsioni”.

Il lago è presidiato da addetti di Iren.

