Calcio, gara delicata per la Bolanese

Bolano – Gara molto delicata quella che domenica 19/2, ore 14.30 al “Bertolotti” di Bolano, attende la Bolanese (A) per la 20.a giornata del campionato ligure di Prima Categoria / Girone E; di fronte c’è un’ Antica Luni penultima in classifica, che però alla luce dell’ultimo paio di risultati parrebbe pressoché in stato di grazia, per cui quella vittoria che dovrebbe essere per i bolanesi un imperativo potrebbe anche rivelarsi molto problematica…

<E’ una partita importantissima per la nostra classifica – si esprime alla vigilia il tecnico bolanese Cristian Trivelloni – e una nostra vittoria varrebbe ben oltre i tre punti anche sul piano morale>.

Purtroppo per i giallorossi gli auspici però non appaiono dei migliori, con un’assenza per reparto, mancheranno cioè: Podenzana in difesa, Zappelli a centrocampo, Iaione in attacco.

Nella foto il presidente bolanese Marco Anastasia