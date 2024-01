Calcio, al Camaiora un derby degli ex

Il derby provinciale della 2.a giornata del girone di ritorno della Promozione ligure (Girone B) è quello degli “ex”, ovvero Magrazzurri-Don Bosco Spezia, in programma al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra domenica 14/1; ore 15.

Dalla parte locale l’ “ex” di turno è Nicolò Sbarra, sorta di centromediano metodista di recente passato da Pagliari e S. Stefano, un mezzo stuolo sull’altro fronte: dal difensore Antonelli al centrocampista Moretttini, passando per il trequartista/attaccante Santunione, quest’ultimo però sarà presumibilmente in tribuna in quanto ancora squalificato.

A proposito di defezioni, fra i salesiani non ci saranno nemmeno il laterale sinistro Massini per problemi all’inguine, l’interno Pesare per colpa di una caviglia e il centrodifensore Pisacane pure per via di una squalifica.

Tra i padroni di casa invece “out” il terzino Rizzari, malandato a una caviglia e il mediano-mezzala Benabbi, squalificato…inoltre in forse qualche influenzato.