“Test” supremo per la sempre più sorprendente Intercomunale che, primo in classifica insieme alla Psm Rapallo in Promozione ligure, riceve a Beverino quella terza forza del Girone B che insegue (a un punto) il tandem di testa e cioè il Bogliasco.

Si gioca domenica 14, ore 15, al “Rino Colombo”; per la 2.a giornata del girone di ritorno. Un paio di defezioni da coprire a centrocampo per i beverinesi, tra i quali Bonfiglioli e l’italo-iraniano Moussavi sono acciaccati, poi c’è il “jolly” Crafa squalificato.

“Già è stata difficile la vittoria a San Desiderio sul Little James domenica scorsa – commenta l’allenatore biancoblu Romano Camicioli – ma la partita che ci attende adesso è come minimo difficilissima: il Bogliasco è senza dubbio una delle pretendenti alla vittoria finale…”.

Per la cronaca arbitra Marchetti di Chiavari (nella foto Bonfiglioli).