Buona la “prima” stagionale per Davide Craviotto

Al Motors Rally Show Pavia il pilota genovese conferma il proprio valore

Tornato a difendere i colori della New Racing for Genova, all’8° Motors Rally Show Pavia, disputato al Castelletto Circuit di Castelletto di Branduzzo, Davide Craviotto ha prontamente confermato il proprio valore offrendo una prestazione di spessore – 3° di Gruppo RC5N e di Classe Rally5 oltre che 45° assoluto – con cui ha contribuito alla conquista, da parte della sua nuova squadra, della seconda posizione tra le Scuderie.

Al debutto stagionale, Davide Craviotto ha affrontato l’impegno sulla pista pavese in coppia con Fabrizio Piccinini ed al volante della Renault Clio messagli a disposizione dalla Rebutti Service. “Un momento di cambiamento – sottolinea il pilota genovese –, con una scuderia nuova e una vettura fornitami da un team con cui non avevo ancora collaborato, a cui è corrisposto un risultato soddisfacente, quasi inaspettato. In Classe eravamo tanti, in quindici, e c’erano alcuni giovani davvero ambiziosi e veloci: non poteva andare meglio considerando che abbiamo spesso dovuto superare le vetture che ci partivano davanti e ciò, in parecchi casi, ha comportato una perdita di tempo prezioso difficile da recuperare su una pista come quella di Castelletto di Branduzzo”.

Archiviata con soddisfazione la prima stagionale, si pensa e si guarda subito al futuro. “Per motivi personali – conclude Davide Craviotto – la mia stagione è partita in ritardo. Ora sto facendo alcune valutazioni ed un pensiero al Rally Valle d’Aosta, una gara che mi ha sempre affascinato”.