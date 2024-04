Genova 2024: le finali di Futsal Femminile, trionfo di sport e emozioni

Genova, Capitale Europea dello Sport nel 2024, si prepara ad ospitare un evento straordinario: le finali di Futsal Femminile.

Dal 18 al 21 aprile, la città sarà teatro di un’esperienza unica, con quattro giorni di puro spettacolo sportivo e ben diciassette gare che promettono di tenere tutti con il fiato sospeso.

Oggi presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, oltre alla presentazione delle finali di Coppa Italia di Futsal, si sono svolti i sorteggi.

Sky Sport e Futsal TV saranno presenti per catturare ogni istante di questa emozionante competizione.

Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport del Comune di Genova, esprime il suo orgoglio per aver conquistato l’opportunità di ospitare le finali di Coppa Italia. Un evento che promuove non solo lo sport, ma anche il territorio ligure, coinvolgendo anche la città di Campo Ligure.

Il coinvolgimento delle rappresentanti di diverse regioni d’Italia rende questa competizione un’occasione unica per promuovere e valorizzare il territorio.

Simona Ferro, Assessore allo Sport della Regione Liguria, sottolinea l’importanza di questo evento per la comunità, offrendo l’ingresso gratuito al pubblico per garantire a tutti l’opportunità di partecipare e godere dello spettacolo.

Luca Bergamini, Presidente della Divisione Calcio a 5, evidenzia l’importanza sociale dello sport e ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento. La decisione di tenere tutte le finali in una sede unica promette uno spettacolo senza precedenti.

Stella Frascà, Consigliere Nazionale della FIGC, si unisce al coro di ringraziamenti e anticipa quattro giorni intensi dedicati allo sport femminile, che riempiranno Genova di energia e passione.

Gianni Oliveri, Sindaco di Campo Ligure, esprime la sua gratitudine per aver scelto il suo comune come sede di una parte dell’evento, evidenziando il ruolo importante che lo sport ha nella promozione del territorio.

Matteo Fortuna, Presidente della CDM Futsal, invita tutti a partecipare e sottolinea l’importanza del futsal, soprattutto nella sua versione femminile, che promette di offrire emozioni uniche.

Giulio Ivaldi, Presidente del Comitato Regionale Liguria della LND, guarda al futuro con fiducia, preparandosi per la prossima grande sfida.

Antonio Micillo, Presidente del Comitato Regionale Liguria del CONI, celebra l’opportunità di valorizzare il territorio attraverso lo sport e si prepara ad accogliere il nuovo Palasport, destinato a diventare un punto di riferimento per molte discipline.

Umberto Ferrini, Consigliere della Divisione Calcio a 5, conclude sottolineando l’importanza di questo evento per il futsal femminile e anticipando quattro giorni intensi di sport e emozioni, con le semifinali di Serie A trasmesse in diretta su Sky Sport per la prima volta.

Finali Coppe Italia Femminili

GIOVEDÌ 18 APRILE

PALASPORT – CAMPO LIGURE

ore 11 – Q1 Serie A: Stilcasa Costruzioni Falconara-Kick Off (diretta Futsal TV)

ore 15 – Q2 Serie A: TikiTaka Francavilla-Lazio (diretta Futsal TV)

ore 18 – Q3 Serie A: GTM Montesilvano-Femminile Molfetta (diretta Futsal TV)

ore 21 – Q4 Serie A: Bitonto-VIP (diretta Futsal TV)

STADIUM – GENOVA

ore 18 – S1 Serie B: Pero-Atletico Chiaravalle (diretta Futsal TV)

ore 21 – S2 Serie B: C5 Roma-CMB Futsal Team (diretta Futsal TV)

VENERDÌ 19 APRILE – STADIUM – GENOVA

ore 15 – Finale Serie B: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18.15 – S1 Serie A: Vincente Q1-Vincente Q2 (diretta Sky Sport e Futsal TV)

ore 20.45 – S2 Serie A: Vincente Q3-Vincente Q4 (diretta Sky Sport e Futsal TV)

SABATO 20 APRILE

PALASPORT – CAMPO LIGURE

ore 10 – S1 Serie C: Palmese-FB5 Team Rome (diretta Futsal TV)

ore 13 – S2 Serie C: Città Giardino Marassi-Boca Junior (diretta Futsal TV)

STADIUM – GENOVA

ore 18.30 – S1 Under 19: Bitonto-Audace Verona (diretta Futsal TV)

ore 21 – S2 Under 19: TikiTaka Francavilla-Kick Off (diretta Futsal TV)

DOMENICA 21 APRILE

PALASPORT – CAMPO LIGURE

ore 10 – Finale 3°/4° posto Serie C: Perdente S1-Perdente S2 (diretta Futsal TV)

STADIUM – GENOVA

ore 12.30 – Finale Serie A: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Sky Sport)

ore 15.30 – Finale Serie C: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18 – Finale Under 19: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)