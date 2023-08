Bollino rosso per il caldo martedì 22 e mercoledì 23 agosto

Prestare attenzione ed evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali

Il Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore ha previsto bollino rosso a Genova per il caldo nelle giornate di domani, martedì 22 agosto, e dopodomani, mercoledì 23 agosto.

In base alle previsioni meteo, le condizioni climatiche attuali dovrebbero permanere fino a venerdì 25 agosto, motivo per il quale è necessario prestare la massima attenzione e adottare tutti i comportamenti corretti per prevenire i rischi legati al caldo di queste giornate.

“Stiamo vivendo le giornate più calde della stagione – afferma Angelo Gratarola, assessore alla sanità di Regione Liguria – per questo è necessario prestare la massima attenzione.

La cosa più importante è quella di evitare di esporsi al sole nelle ore centrali, in modo particolare per tutti coloro che svolgono attività fisiche, a partire da quelle sportive e di svago che, in queste giornate, è bene rimandare.

E’ con questi comportamenti semplici che si ottengono risultati molto grandi, evitando malori che siano correlabili al caldo e che possono comportare la necessità di ricorrere all’ospedale.

Ricordiamo poi ancora una volta le attività del numero verde regionale ‘InformAnziani’ attivo dalle 8 alle 20 che è in grado di attivare servizi per le persone fragili e anziane, grazie all’attività dei 140 custodi sociali, presenti su tutto il territorio regionale.

I pronto soccorso della Liguria stanno registrando un leggero incremento degli accessi legati al caldo, ma non si stanno verificando situazioni di sovraffollamento. La situazione è comunque costantemente monitorata”.

“Stiamo registrando – aggiunge Ernesto Palummeri coordinatore Centro di riferimento per le ondate di calore di Alisa – livelli di temperatura eccezionali per Genova, ben oltre i 30 gradi e con punte di temperatura percepita superiori ai 40 gradi.

Ci stiamo avvicinando, nelle ore più calde, ai 45 gradi di temperatura percepita, conseguenza anche della forte umidità. Il fatto che queste condizioni siano destinate a perdurare anche nei prossimi giorni costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione.

A questi livelli di temperature, le condizioni di rischio sussistono non solo per le persone suscettibili, ma per tutta la popolazione. Ed è importante che vengano seguite le indicazioni sui comportamenti corretti da tenere”.

Sul Canale Salute di Regione Liguria è disponibile l’elenco completo dei consigli da seguire per evitare gli effetti sulla salute delle ondate di calore clicca qui.

Numero Verde Regionale 800 593 235

Il numero verde regionale InformAnziani 800 593 235 è valido su tutto il territorio regionale, risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio.

A svolgere il servizio sono i custodi sociali, circa 140 in tutta la Liguria di cui la metà a Genova a cui si affiancano anche i volontari per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica.