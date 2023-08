Recco, parcheggio area ex Enel: pubblicato il bando di gara.

Al via la gara per l’operazione di rigenerazione urbana che prevede la realizzazione del parcheggio d’interscambio in via Roma, nell’area ex Enel nella città di Recco. Sarà possibile presentare le offerte fino al 29 settembre 2023.

La costruzione dell’infrastruttura prevede l’attivazione di partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opere pubbliche e contestuale presentazione del progetto esecutivo. Il sindaco Carlo Gandolfo: «Inizia la fase di rifacimento dell’area».

L’atto è consultabile all’albo pretorio del Comune di Recco. La procedura verrà svolta dalla stazione unica di committenza tra i comuni di Santa Margherita e Recco.

Dichiarata la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse dell’opera dal Consiglio comunale nel settembre dello scorso anno. Ovviamente previa procedura ad evidenza pubblica aperta. Quindi, per selezionare un partner privato che si occupi della progettazione esecutiva, della realizzazione, del finanziamento e della manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio, ampliando l’offerta di posti auto, nel comune di Recco.

Il partner privato dovrà presentare una proposta di locazione finanziaria di opera pubblica. Il valore dell’appalto è di € 5.534.485,43 e comprende il costo totale della locazione finanziaria (canoni di locazione, riscatto finale e canoni di manutenzione). L’investimento necessario per l’esecuzione dei lavori è di € 3.528.745,36. Sarà suddiviso in € 2.927.231,89 per le opere edili € 80.000,00 per gli oneri di sicurezza. € 248.976,00 per le spese tecniche e le verifiche preliminari. € 352.537,47 per gli oneri a carico dell’Amministrazione.

Il sindaco Gandolfo dichiara:

«Attraverso l’apporto di capitali privati, porteremo a termine un’operazione di rigenerazione urbana che amplierà l’offerta di posti auto, con attenzione all’inserimento ambientale e alla mobilità sostenibile. Il parcheggio, che avrà una capienza di 120 posti auto su tre livelli, sarà integrato con il servizio di trasporto pubblico e dotato di soluzioni ecologiche come le piante sempreverdi e i pannelli fotovoltaici. E’ questo il primo step per il rifacimento dell’area».

La gara resterà pubblicata fino al 29 settembre 2021. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. ABov