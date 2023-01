Lerici – Questi i convocati della Gino Landini Lerici per la trasferta di Alassio, dove al Palaravizza la New Basket Ponente l’attende alle ore 18, per la 3.a giornata del campionato di Serie D ligure; che così riparte dopo la sosta per le feste: Giananti, Rochi, Santacroce, De Ferrari, Pipolo, Travaglio, Tripodi, Coari, Gianbrocono, Spadoni e Converso (assente Benevelli).

Ecco poi gli altri incontri in programma nel turno…Follo-Bvc Sanremo, Ospedaletti-Valpetronio, Villaggio-Aurora Chiavari.