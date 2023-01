Pallavolo – Il Podenzana si guarda dalla Serteco

Podenzana – Alla ripresa del campionato di Serie C regionale ligure di pallavolo, Girone B, il Podenzana Tresana ospita…e cerca di tenere a bada quella Serteco Wonder Genova che (in 4.a posizione in classifica) la insegue a 2 punti di distacco. Si gioca domenica 15/1, ore 20, a Barbarasco; arbitri Tonino Piazza e Fabiano Mancuso.

Questi poi gli altri match in programma in quella che nel raggruppamento è la 10.a giornata: Futura Ceparana-Normac Genova, Lunezia Volley-Tigullio Project Santa Margherita, Paladonbosco Ge-Admo Lavagna.

Nella foto l’allenatore rossoblù Franco Saccomani