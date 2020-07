Autostrade Liguria | Le chiusure nella notte di lunedì 13 e martedì 14 luglio

Sono diverse le chiusure dei tratti delle autostrade della Liguria per le ispezioni e cantieri nella notte di lunedì 13 e martedì 14 luglio 2020.

A7 Milano-Genova

Tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto in direzione Milano dalle ore 21:00 alle ore 23:00 dal giorno 13/07/2020 al giorno 14/07/2020 per lavori

Genova Bolzaneto-Genova Ovest chiuso dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal giorno 13/07/2020 al giorno 14/07/2020 per lavori

Agli utenti che da Milano sono diretti a Genova si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Bolzaneto, proseguire lungo la viabilità ordinaria per raggiungere il capoluogo ligure.

In alternativa è possibile dopo Tortona procedere lungo la Diramazione Predosa-Bettole in direzione di Novi Ligure per poi proseguire in A26 fino a Genova.

Coloro che da Milano sono diretti in A12 dopo l’uscita obbligatoria a Genova Bolzaneto possono, tramite la viabilità ordinaria, raggiungere Genova Ovest entrare seguendo le indicazioni per Livorno.

A chi dalla A12 è diretto a Genova si consigliano le uscite di Genova Est o Genova Nervi.

Si ricorda che presso la stazione di Genova Est vige un senso unico alternato.

A10 Genova-Savona

Tratto chiuso tra Arenzano e Voltri in direzione Genova.

Tratto Chiuso tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal giorno 13/07/2020 al giorno 14/07/2020 per lavori.

Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra’.

Tratto Chiuso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto in direzione Genova dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/07/2020 al giorno 17/07/2020 per lavori

A12 Genova-Roma

Tratto Chiuso tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova in direzione Genova dalle ore 21:00 alle ore 23:00 dal giorno 13/07/2020 al giorno 13/07/2020 per lavori.

Sant’Ilario Nord – Area di Servizio Chiusa in direzione Genova.

L’area di servizio Sant’Ilario nord è chiusa dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/07/2020 al giorno 14/07/2020 per tratto chiuso

Tratto Chiuso tra Recco e Genova Est in direzione Genova dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/07/2020 al giorno 14/07/2020 per lavori.