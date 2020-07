Expo Alta Val Trebbia 2020, c’è e raddoppia

In un momento così difficile a livello mondiale abbiamo deciso di stare vicino ai nostri produttori ed amici per promuovere commercio e turismo

Saremo presenti come sempre con una grande novità: saremo presenti on line sul web, per due settimane, dal 17 luglio al 02 agosto, grazie ad una nuova ed innovativa piattaforma web studiata per l’occasione da Isola che non c’è srl per estendere le opportunità di sviluppo del territorio.

Saremo presenti anche fisicamente a Rovegno nella Piazza del Comune, nella nuova struttura “Piazza Mercato: Filiera dei gusti della Val Trebbia” nei week end 17, 18 e 19 Luglio, 24, 25 e 26 Luglio, 31 Luglio 1 e 2 Agosto.

La Programmazione: Realtà

Il venerdì mattina dei vari week-end sarà dedicato all’esposizione dei prodotti delle aziende agricole.

I sabati e le domeniche saranno dedicate all’esposizione di produttori, artigiani e prodotti di qualità.

Il Web

Isola che non c’è srl, importante azienda ligure di web e marketing, ha creato questa piattaforma per riprodurre una fiera o un evento in cui poter passeggiare virtualmente tra gli stand e dove poter acquistare direttamente dai produttori. La piattaforma mette insieme un evento espositivo, un e-commerce, una piattaforma per webinar, senza dimenticare la cultura e lo spettacolo.

Come si fa? Basta digitare www.expoaltavaltrebbia.com da qualsiasi dispositivo.

Arrivando sul sito si potranno vedere i padiglioni di Expo Alta Val Trebbia e ci si potrà immergere virtualmente in un tour della manifestazione: entrerai in ogni stand, guarderai i prodotti e potrai ordinarli facendoli arrivare direttamente a casa tua o prenotarli o venirli a ritirare direttamente dal produttore seguendo le indicazioni della cartina!

Spettacoli

Anche gli spettacoli saranno al centro della manifestazione e potrai vederli online, in diretta collegandoti sul sito web e godendoti le performance dei nostri grandi ospiti. Per unire realtà e web abbiamo “opzionato” gli stessi artisti per le serate della tredicesima edizione nel 2021.

Assaporare la valle

Tra web e realtà: potrai ordinare online una cena o pranzo da consumare direttamente ai tavoli dei ristoranti che hanno aderito o prenotare un cestino da asporto da consumare sui prati o nei boschi della Valle o in riva al Trebbia, ricordandosi di avere rispetto di un territorio così unico e particolare e ovviamente seguendo tutte le normative sanitarie e di sicurezza.… anche il turismo

EAVT rilancia e da quest’anno si potranno prenotare escursioni nelle nostre bellissime Valli, ti porteremo a visitare i nostri territori attraverso percorsi culturali ed esperienziali sempre rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza. Prenotare il tuo posto per escursioni organizzate da Parco Regionale dell’Antola, o uno spettacolo teatrale nel Sentiero delle Favole, o vivere esperienze uniche di Forest Bathing camminando tra boschi e rive del Trebbia, oppure ricercando il Lupo o animali della foresta, o visitare una perla nascosta come il Museo Contadino di Montebruno… come si fa? Digitando www.expoaltavaltrebbia.com.

Prodotti a casa tua e non solo

Sempre digitando www.expoaltavaltrebbia.com potrete vedere e prenotare i prodotti che vedete e poi venirli a ritirare direttamente dalle aziende oppure a Rovegno nella Piazza Mercato durante i tutti i week-end dell’expo.

Vivere il centro di Rovegno con arte, fiori e artigianato

girando per il piccolo e grazioso centro di Rovegno troverete anche uno spazio dedicato a piante e fiori e uno dedicato ad artigianato in legno ma anche una mostra fotografica di Giovanni Cordera dal titolo “Viaggio in Alta Val Trebbia” e una mostra “I talenti di Bepi Caroli” di Bepi Caroli uno dei più grandi talenti nel fotografare i talenti 40 scatti dal set ad un anno dalla sua scomparsa, per quasi 40 anni fotografo di scena e ritrattista a teatro e al cinema.

In un anno così particolare troverete un Expo Alta Val Trebbia completamente diverso dal solito, cercheremo di farvi conoscere i nostri prodotti collegandovi su www.expoaltavaltrebbia.com e di farvi conoscere i produttori andando nelle loro botteghe e nei negozi o di incontrarli direttamente suddivisi in piccoli numeri 8/10 alla volta nel centro di Rovegno. Tutti i venerdì le aziende agricole, i sabati e le domeniche i produttori e gli artigiani.

Tutto il paese sarà avvolto dalla musica di Radio Torriglia Sound.Campionato Mondiale del Canestrello – Terza edizione

Non ci dimentichiamo domenica 26 luglio la terza edizione del Campionato Mondiale del Canestrello Ligure (https://www.facebook.com/campionatomondialecanestrello).

Ringraziamo molti amici dell’Expo

Partiamo con questa avventura ringraziando da subito Isola che non c’è cioè Riccardo Grassi e Comune di Rovegno con il Sindaco Pinuccio Isola perché ci permetteranno di creare questa nuova manifestazione. Ringraziamo il Parco regionale dell’Antola rappresentato da Daniela Segale perché ci affiancherà nella promozione dell’evento. Ringraziamo Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Città Metropolitana di Genova, Anci Liguria e Gal VerdeMare Liguria. Un grosso grazie a Progetto8.net, e Assistenza Moretti, Punto Service e Kel12 per il loro supporto.

Non ci dimentichiamo di ringraziare chi in tutti questi anni ha permesso di realizzare questo evento, Associazione Turistica Loco e Volontari del Soccorso Alta Val Trebbia che da sempre sono punto di riferimento sanitario e sociale per tutto il nostro territorio e che ci danno appuntamento all’ edizione del 2021 nella sede e casa abituale di Expo.

Appuntamento su www.expoaltavaltrebbia.it e www.expoaltavaltrebbia.com tutti i giorni dal 17 luglio al 2 agosto.

Appuntamento a Rovegno – Val Trebbia – Liguria nei giorni 17/18/19, 24/25/26 luglio e 31/01/02 agosto dalle 09.00 alle 19.00 con le aziende e i produttori.

Appuntamento in tutta la Val Trebbia nei giorni 18/19, 25/26 luglio e 01/02 agosto prenotando le visite e le esperienze su www.expoaltavaltrebbia.com

Una ultima novità per chi utilizza Spotify per ascoltare la musica, se digitate Expo Alta Val Trebbia troverete la colonna sonora di Expo Alta Val Trebbia con tutti gli artisti che in questi anni hanno creduto nel nostro Expo.

Vi aspettiamo… tra web e realtà ma in piena sicurezza!!!!