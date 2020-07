Domani per Estate Spettacolo 2020 a Genova Gene Gnocchi

Genova porto antico estatespettacolo 2020: Lo Sconcerto Rock di Gene Gnocchi

Martedì 14 luglio sul palco di “Ridere d’Agosto… ma anche prima” uno spettacolo ironico con l’elegante humor di Gene Gnocchi.

Per il terzo appuntamento con Ridere d’Agosto…ma anche prima la scena di Piazza delle Feste sarà tutta per la sferzante ironia di Gene Gnocchi.

In Sconcerto rock Gnocchi, anche autore e regista dello spettacolo, si presenta nei panni duplici di comico e cantante e porta in scena le peripezie dell’ormai anziana rockstar “The Legend” che, per far fronte alla crisi economica, mette su uno show a dir poco improvvisato.

Ma problemi tecnici, insubordinazioni, media irrispettosi e un pubblico arrogante trasformeranno quello che avrebbe dovuto essere un glorioso ritorno in un vero incubo.

Con la sua caratteristica comicità sempre pungente, con riferimenti più o meno velati alla situazione italiana, Gene Gnocchi come sempre conquisterà il pubblico suscitando risate dal sapore un po’ amaro.

I biglietti (Posto unico Intero € 18,00 – Ridotto € 14,00) si possono acquistare su Happyticket, presso i punti vendita di Teatro Garage (via Paggi 43b), e presso gli IAT di Via Garibaldi e del Porto Antico.

Un compleanno pieno di sorprese quello di Ridere d’Agosto…ma anche prima, la rassegna di comicità e teatro brillante che quest’anno festeggia la 30° edizione.

Dopo i fortunati spettacoli di Enzo Paci e Antonio Ornano, ritorneranno i Bruciabaracche in versione one man show con Andrea Di Marco (15 luglio) e Soggetti Smarriti (3 agosto), entrambi con un doppio spettacolo, il primo alle ore 20:30 e il secondo alle 22:00.

Singola replica invece per la sfida all’ultima battuta comica Zelig vs Colorado del 16 luglio.

Salute e sicurezza in primo piano

L’impostazione della planimetria e tutti gli allestimenti di Piazza delle Feste sono stati ripensati e rimodulati per garantire il necessario distanziamento sociale e la sicurezza di tutti, la capienza complessiva (266 posti a sedere regolarmente distanziati) è necessariamente diminuita, ma a vantaggio della sicurezza.

Tutti gli spazi saranno igienizzati ad ogni spettacolo, le procedure di ingresso rispetteranno quanto stabilito dalle linee guida ufficiali per gli spettacoli all’aperto, si procederà alla misurazione della temperatura per tutti i presenti, all’invito all’igienizzazione delle mani, le misure di distanziamento sociale verranno rigorosamente rispettate nell’assegnazione dei posti e si osserverà l’obbligo della mascherina anche durante lo spettacolo.

eventi@portoantico.it

Porto Antico EstateSpettacolo 2020

Programma cronologico

Piazza delle Feste

· 14 luglio – Ridere d’agosto… ma anche prima

GENE GNOCCHI “Sconcerto rock”

Posto unico Intero € 18,00 – Ridotto € 14,00

· 15 luglio – Ridere d’agosto… ma anche prima

ANDREA DI MARCO “Ce n’è per tutti”

Doppio spettacolo ore 20.30 e ore 22,00

Posto unico Intero € 18,00 – Ridotto € 14,00

· 16 luglio – Ridere d’agosto… ma anche prima

ZELIG VS COLORADO

Posto unico Intero € 16,00 – Ridotto € 14,00

· 17 luglio

FREE SHOTS

Posto unico Intero € 16,00

· 20 luglio – Genoa International Music Youth Festival

ANTONELLA RUGGIERO in concerto “GIMYF OPEN AIR GALA”

Posto unico: € 20,00

· 21 luglio

FILARMONICA SESTRESE – “The Symphonic Queen”

Posto unico: € 14,00

· 22 luglio – Gezmataz Festival & Workshop

MOTUS LAEVUS + ESPERANTO

Posto unico € 10,00

· 23 luglio – Gezmataz Festival & Workshop

TOMMASO PERAZZO TRIO

Posto unico € 10,00

· 24 luglio – Gezmataz Festival & Workshop

RALPH TOWNER

Posto unico € 10,00

· 25 luglio – Gezmataz Festival & Workshop

UNKNOWN (Gianluca Petrella, Marco Tindiglia, Furio Di Castri, Michele Rabbia)

Posto unico € 10,00

· 26 luglio – Gezmataz Festival & Workshop

RITA MARCOTULLI

Posto unico € 10,00

· 27 luglio – Palco sul Mare Festival

GIUA & BERGALLO – “Mare Monstrum”

Posto unico €15,00, ridotto € 13,00

· 28 luglio – Palco sul Mare Festival

BOBBY SOUL featuring ROY PACI “20/30 Tour”

Posto unico €15,00, ridotto € 13,00

· 29 luglio – Palco sul Mare Festival

CLAUDIO LAURETTA “Imitamorfosi”

Posto unico €15,00, ridotto € 13,00

· 30 luglio – Palco sul mare Festival

FABRIZIO “PIPPO” LAMBERTI “Pessimismo e Fastidio”

Posto unico €15,00, ridotto € 13,00

· 31 luglio – Palco sul mare Festival

PAOLA ATZENI featuring ALBERTO FORTIS “La musica che (ci) gira intorno”

Posto unico €15,00, ridotto € 13,00

· 3 agosto – Ridere d’agosto… ma anche prima

SOGGETTI SMARRITI “The very best show of”

Doppio spettacolo ore 20.30 e ore 22,00

Posto unico Intero € 18,00 – Ridotto € 14,00

· 4 e 5 agosto – Palco sul mare Festival

I PIRATI DEI CARUGGI “Abelinauti”

Posto unico €20,00, ridotto € 18,00

· 28 agosto/ 6 settembre

22° SUQ Festival – Teatro del dialogo

Isola delle Chiatte

· 1 agosto – Sea Stories

FEDERICO SIRIANNI “Maqroll, Gabbiere” con Raffaele Rebaudengo

Posto unico € 15,00

· 8 agosto – Sea Stories

SILENT BOOK

evento gratuito

· 21-25 agosto – Sea Stories

o Ore 19:00 IL BAR SOTTO IL MARE con Luca Cicolella

Posto unico € 5,00

o Ore 21:30 FRANKENSTEIN con Igor Chierici

Posto unico € 15,00

Biglietto combinato per i due spettacoli: € 18,00

Versione digitale + download documentario € 4