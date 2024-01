Aperto il bando per l’edizione 2024 del Premio Bontà Don Nando Negri, 15^ edizione, da assegnare ad una persona che ha saputo d’aiuto

, caratteristica che fu propria di don Nando. Il Premio è un riconoscimento non in denaro che verrà consegnato ufficialmente in occasione della celebrazione del diciottesimo anniversario della “nascita al Paradiso” di don Nando, avvenuta il 6 luglio del 2006.

Chiunque può inviare segnalazioni di persone meritevoli, anche di quelle che, già indicate negli scorsi anni, non sono state scelte. L’Associazione auspica che possano essere segnalati anche quei tanti giovani che spendono il loro tempo per aiutare gli altri, nel segno della “carità creativa” così cara a don Nando.

Le segnalazioni, corredate dalle relative e adeguate motivazioni, dovranno pervenire entro il 30 aprile 2024 in forma scritta e controfirmata all’indirizzo: ASSOCIAZIONE “DON NANDO NEGRI ONLUS” Via IV Novembre 115 – 16030 Cogorno (Ge). Oppure per posta elettronica all’indirizzo email: donnandonegrionlus@villaggio.org.

Si precisa che non saranno accettate sia le segnalazioni che giungeranno in ritardo sia quelle che saranno inviate in forme diverse da quanto sovraindicato.

La giuria, come ogni anno, sarà formata dai membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione e presieduta da una personalità del Tigullio.