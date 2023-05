Aperte ufficialmente le iscrizioni alla quinta edizione de Le Vele d’Epoca nel Golfo

Aperte ufficialmente le iscrizioni alla 5a edizione de Le Vele d’Epoca nel Golfo – Trofeo Challenge Vecchio e Memorial Talamoni”

Le Vele d’Epoca nel Golfo, in programma dal 26 al 28 maggio 2023 presso le banchine del borgo marinaro delle Grazie di Porto Venere, nel Golfo della Spezia.

La manifestazione è organizzata dal Circolo Velico La Spezia con il supporto dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca, del Comitato Internazionale del Mediterraneo e la collaborazione tecnica dell’Associazione Forza e Coraggio. Due le regate previste. Tra gli eventi collaterali il concerto in banchina della Fanfara dei Bersaglieri, la mostra sui cento anni di Barbara e la cena equipaggi sotto la pinetina prospiciente gli ormeggi delle imbarcazioni. Una cerimonia di commemorazione in mare ricorderà Roberta Talamoni, ex Segretaria Generale dell’AIVE recentemente scomparsa.

Registrations are officially open for the fifth edition of “Le Vele d’Epoca nel Golfo – Trofeo Challenge Gianfranco Vecchio and Memorial Roberta Talamoni”, scheduled from 26 to 28 May 2023 at the docks of the seaside village of Grazie di Porto Venere, in the Gulf of La Spezia.

The event is organized by the Circolo Velico La Spezia with the support of the Italian Vintage Sails Association, the International Mediterranean Committee and the technical collaboration of the Forza e Coraggio Association. Two regattas planned. Among the side events, the concert on the quay by the Fanfare of the Bersaglieri, the exhibition on Barbara’s hundred years and the crew dinner under the pine forest overlooking the moorings of the boats. A commemoration ceremony at sea will remember Roberta Talamoni, former Secretary General of AIVE who recently passed away.

IL PRIMO LUSTRO DELLE “VELE D’EPOCA NEL GOLFO”

Con questa quinta edizione, il raduno-regata “Le Vele d’Epoca nel Golfo” festeggia il primo lustro e si conferma uno degli appuntamenti più importanti di inizio stagione per le barche storiche. Dal 26 al 28 maggio 2023 le banchine del borgo turistico marinaro delle Grazie, nel Golfo della Spezia, ospiteranno l’evento da sempre identificato come la Regata Sociale dell’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca (www.aive-yachts.org), che insieme al CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo) e alla collaborazione tecnica dell’Associazione Forza e Coraggio supporteranno la manifestazione organizzata dal Circolo Velico La Spezia. Due le regate previste, che si disputeranno nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio.

Gli yacht partecipanti potranno essere ospitati presso la banchina delle Grazie di Porto Venere da lunedì 22 maggio fino alle ore 12,00 di lunedì 29 maggio 2023. Sabato sera 27 maggio gli equipaggi si ritroveranno presso la “pinetina” lungo la passeggiata delle Grazie per la tradizionale cena all’aperto di fronte al mare. “Le Vele d’Epoca nel Golfo” si svolge in collaborazione con la città di Porto Venere, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti di La Spezia e Marina di Carrara, Assonautica Provinciale La Spezia, Vele Storiche Viareggio, Portovenere Srl Servizi Portuali e Turistici, Pro Loco delle Grazie, Cantiere della Memoria, Gruppo Fotografico Obiettivo Spezia e Acquadimare.net