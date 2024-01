Dopo la conclusione del primo step dei lavori di riqualificazione

Ad Alassio proseguono i lavori di ripavimentazione di Borgo Coscia, dove è in corso in questi giorni la riqualificazione di Vico Isonzo.

Questo lotto di interventi prevede il rifacimento della pavimentazione in asfalto, ormai vetusta e usurata, con una nuova pavimentazione in basole di arenaria, e l’ammodernamento della rete di raccolta delle acque bianche, per una spesa complessiva di 95 mila Euro. Terminati questi lavori, verrà apprestato il cantiere per la pavimentazione di Vico Foscolo, ovvero l’ultimo vicolo ancora in asfalto presente in Borgo Coscia. Quest’ultimo intervento comporterà una spesa di 105 mila Euro.

“Con questi due interventi – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi – siamo orgogliosi di ultimare la ripavimentazione dei vicoli del Borgo Coscia in basole di arenaria. E’ una bella soddisfazione per la nostra Amministrazione, che va così a completare i lavori intrapresi negli scorsi anni per recuperare e valorizzare uno dei quartieri più storici e più amati di Alassio. I lavori pubblici in questa zona molto suggestiva della nostra città proseguiranno nei prossimi mesi con i nuovi step che riguardano il lungomare, dedicati alla ripavimentazione della Passeggiata Cadorna”.