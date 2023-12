Al via il Winter Park Genova a Ponte Parodi

Inaugurato oggi, venerdì 15 dicembre 2023, il Winter Park Genova nella sua nuova location: Ponte Parodi.

Taglio del nastro in presenza dello staff di organizzatori, del vicesindaco e assessore al Bilancio, Lavori pubblici, Manutenzioni e Verde pubblico Pietro Piciocchi e dell’assessore al Commercio, alle Tradizioni e alle Pro Loco Paola Bordilli e tante persone in attesa di entrare.

La giornata iniziale è poi proseguita con trampolieri, truccabimbi, clown e sconti per i primi 1000 visitatori. Il luna park con più di 100 attrazioni e fresco vincitore del Lunapark Award 2023 torna così a colorare le festività natalizie di Genova fino a domenica 14 gennaio 2024 in una nuova e suggestiva area, a cui si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

«È una grande emozione – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – cominciare subito con un’affluenza del genere. Dopo mesi di duro lavoro, ricevere subito dai genovesi un abbraccio così intenso è veramente speciale ed è nostra intenzione cercare di ripagare al meglio la fiducia che ci è stata dimostrata oggi».

«Le giostre sono adatte sia per famiglie e bambini – continua Gutris – sia per chi cerca l’adrenalina. Questi ultimi apprezzeranno sicuramente la nuova pista di Go Kart, una delle new entry di quest’anno insieme a un simulatore di realtà aumentata e all’Explorer.

È tornata anche una delle iniziative più amate dal nostro pubblico: sui nostri canali social stiamo regalando 20 Golden Ticket, che garantiscono l’accesso illimitato alle attrazioni insieme a un accompagnatore».

«Ci siamo interrogati molte volte su quella che potesse essere la location – dice il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi – e negli ultimi due mesi abbiamo trovato questo che forse era il luogo più impensato e più difficile. Per la prima volta nella storia il ponte Parodi viene messo a disposizione della fruizione pubblica.

Questo è un luogo che i genovesi non conoscono e sul quale noi abbiano tantissimi progetti e che puntiamo tantissimo a riqualificare.

Quindi invitiamo tutti a venire nei prossimi giorni, a frequentare questo luogo, a conoscerlo: si gode di un panorama sulla città meraviglioso, è una specie di portaerei sul mare e quindi benvenuti.

Oggi è una bella giornata e siamo molto contenti anche di vedere tutto questo entusiasmo, tutti questi ragazzi. È stato fatto un bel lavoro per il quale voglio ringraziare tutti, gli uffici comunali, As.Ter, l’Autorità portuale e tutti quelli che hanno realizzato, in poco più di due mesi, questo che è un piccolo miracolo».

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi da venerdì 15 dicembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024, dalle ore 15 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi.

«Siamo riusciti a mantenere numeri superiori a quelli dello scorso anno – aggiunge l’assessore al Commercio, alle proloco e alle tradizioni Paola Bordilli – e questo ha consentito che sia ponte Parodi che la Darsena potessero ospitare e dare ricovero anche a giostre più piccole che sicuramente portano gioia e divertimento. Mantenere il luna park è importante per noi, per la città, per i giostrai, per tutti: ora è importante vivere questi giorni con gioia e festa, scoprendo quest’area sia come genovesi che come visitatori. Siamo vicini al Galata, è una zona molto frequentata».

Winter Park Genova: gli eventi collaterali

Si comincia giovedì 21 dicembre (ore 15) con la “Giornata degli sportivi”, con 1€ di sconto riservato a chi si indossa un capo d’abbigliamento di una qualsiasi squadra sportiva. Domenica 24 dicembre (ore 15) Babbo Natale arriva a Ponte Parodi e regala sconti da 1€ ai più piccoli, mentre giovedì 28 dicembre (dalle 10 alle 12.30) torna la mattinata dedicata alle persone con disabilità, in cui le attrazioni del Winter Park sono aperte esclusivamente e gratuitamente per i disabili e i loro accompagnatori. Infine, la sera di domenica 31 dicembre 2023 si festeggia Capodanno e sabato 6 gennaio 2024 l’Epifania, con più befane a regalare caramelle ai bambini.

Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il numero 3403554757.