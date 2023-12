Recco, si rinnova il secolare rito del Confeugo.

Sabato 16 dicembre, la piazza Nicoloso di Recco si riempirà del calore e dello spirito di comunità con il ritorno del Confeugo, l’antico rito che simboleggia l’unità della città. La giornata inizierà alle 15.30 con la Filarmonica Rossini che, partendo da piazzetta Nostra Signora del Suffragio, condurrà un corteo musicale fino alla piazza del Comune.

Alle ore 16, l’araldo leggerà i “mugugni” dei cittadini raccolte in una cassetta “dedicata” nella sede della Pro Loco. Il sindaco Carlo Gandolfo risponderà poi alle lamentele e alle critiche in puro genovese, esprimendo una riflessione sulle prospettive per la città e rivolgendo anche i suoi auguri di buone feste ai presenti.

Il culmine della giornata sarà l’accensione del ramo di alloro, un gesto di buon auspicio e un simbolo della di una secolare tradizione. Questo avverrà nella piazza del Comune, resa ancora più suggestiva dalla presenza del magnifico abete natalizio, tradizionale dono del Comune di Ponte di Legno e testimonianza del gemellaggio che dal 1956 anni unisce le due comunità.

«Siamo lieti di accogliere i nostri amici della comunità Dalignese, con cui condividiamo una storia comune e una collaborazione fruttuosa – dichiarano il sindaco Gandolfo e l’assessore alle tradizioni locali Francesca Aprile – la nostra città è sempre lieta di rinnovare il gemellaggio che celebra le nostre tradizione. Speriamo che questa occasione sia l’inizio di nuovi progetti e iniziative che rafforzino il nostro legame e il nostro scambio».

Al termine della cerimonia, i partecipanti avranno l’opportunità di degustare i prodotti tipici della gastronomia dalignese. ABov (Vedi foto e programma)