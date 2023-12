A7, auto cappotta: bimba salva grazie a seggiolino. Papà grave

Perde il controllo dell’auto sulla quale viaggiava con la compagna e la bimba di pochi mesi, il veicolo cappotta e termina la sua corsa in autostrada sul tetto.

L’incidente é successo ieri sera in A7 tra Bolzaneto e Busalla.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco, che hanno anche fatto da baby sitter alla piccola che è rimasta all’apparenza illesa grazie all’apposito seggiolino.

Il conducente e la sua compagna sono stati trasportati in ospedale rispettivamente in codice rosso e giallo, mentre la bambina è stata trasportata al Gaslini per i controlli del caso.