Prima neve in Liguria, ma poca. Venerdì più freddo. Le previsioni

Neve, ma non abbondante, la notte scorsa su tutto l’Appennino ligure, con temperature fino a -6 gradi nella fascia montana.

Il maggior accumulo, secondo i dati forniti da Arpal, si e’ registrato sul Monte Settepani, con 18 centimetri.

Dieci centimetri di neve sul monte Penna, sul monte Bue e sul Porcile, a Santo Stefano d’Aveto e a Prato della Cipolla a 1550 metri, mentre in paese solo qualche spruzzata.

Attualmente in Liguria splende il sole, ma le temperature restano molto rigide: -6 i gradi registrati a Osiglia, -4,6 a Vobbia. A Genova alle 8 di oggi si sono registrati 4 gradi. La temperatura piu’ alta a Sanremo, con 10 gradi.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

“Fino a Giovedì condizioni stabili grazie ad una rimonta anticiclonica, temperature in lenta ripresa ma ancora molto basse di notte nelle valli interne. Venerdì l’arrivo di un fronte atlantico e la formazione di un minimo tra Costa Azzurra e Corsica favoriranno il richiamo di fredde correnti di tramontana nei bassi livelli su cui scorreranno umide correnti meridionali in quota. Possibili nevicate a quote molto basse nelle zone interne e venti di burrasca. Migliora Sabato”.