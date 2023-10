La Spezia – Tempo di derby! Quello in arrivo tra Follo e Landini Lerici al Palasprint spezzino sabato 28/10, ore 21.15, in Divisione Regionale 1 nel Girone di Levante. Al Follo padrone di casa manca l’ala-pivot Tommaso Bardelli, infortunato, tuttavia l’ambiente appare motivato dal confronto con la capolista: “Confidiamo in un pubblico numeroso” la considerazione del dirigente Giovanni Rescigno.

Più analitico il quadro che alla vigilia disegna Gabriele Ricci, allenatore della Gino Landini Lerici, prima in classifica insieme al Tigullio Santa Margherita; “Partita difficile e complicata quella contro il Follo, anzitutto perché è un derby sebbene provinciale, poi perché il Follo è squadra giovane…ma di tutto rispetto, che fa del ritmo alto e dell’intensità il suo punto di forza, quindi dovremmo essere molto bravi a gestire il ritmo della gara così come le scelte offensive. Ci stiamo preparando per cercare di portare portare a casa i due punti sapendo che non sarà per nulla facile>.

Sul fronte giovanile, Under 15 della Golfo dei Poeti (legata come noto da stretta collaborazione con la Landini) impegnata a Lucca, domenica 29 mattina, nella speranza di trovare finalmente un po’ di fortuna…nelle prime 4 giornate, la Golfo ha raccolto solo 2 punti, ma giocando contro le prime quattro in graduatoria.

Nella foto, Gabriele Ricci, tecnico della Prima squadra della G. Landini insieme a Maurizio Bertelà