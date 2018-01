I soliti ignoti a Sarzano. La notte scorsa è stato registrato un furto nell’Antico forno Patrone (presente in città dal 1902) in via di Ravecca.

I ladri hanno scassinato la serranda per un bottino da pochi euro.

Si presume che il fatto sia avvenuto intorno alle 3,30. Oltre a spaccare la saracinesca, i malviventi hanno rotto il blocchetto della alzata automatica (il danno più grosso).





Ora le forze dell’ordine stanno vagliando le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili del furto.

Prima di Natale era stata svaligiata la Tosteria, sempre in Via Ravecca. Il bottino era stata magro: circa 100 euro.

“Questi atti vandalici e furti – spiegano quelli del Comitato spontaneo di sarzano – non fanno altro che rafforzare la richiesta di un maggior controllo notturno nelle ore più tarde della notte. Dopo le 3 la zona è terra di nessuno”.