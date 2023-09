Violenza sessuale fuori dalla disco, 17enne arrestato

Un diciassettenne, abitante a Imperia, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di diciotto anni, anche lei imperiese. I fatti risalgono ad una decina di giorni fa.

Il gip del Tribunale dei Minori di Genova ha convalidato il fermo, applicando la misura del collocamento in comunità a carico del giovane. La procura aveva chiesto il carcere per il 17enne.

Da una ricostruzione effettuata dagli inquirenti dopo la denuncia della giovane, il diciassettenne l’avrebbe avvicinata nei pressi di una discoteca di Imperia e l’avrebbe poi convinta a salire su un’auto dove si sarebbe consumata la violenza.

Le indagini sono coordinate dal procuratore della repubblica per i minori Tiziana Paolillo.

Nei confronti del giovane di origini albanesi è scattato il fermo e non l’arresto per l’assenza della flagranza di reato.

Il gip nei suoi confronti ha ritenuto sussistenti il pericolo di fuga e i gravi indizi di colpevolezza che hanno generato l’arresto.

Lunedì prossimo, l’udienza presso il Tribunale del Riesame di Genova.