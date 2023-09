Il Genoa viene beffato nel finale dal Torino in pieno recupero al termine di una prova gagliarda.

Gara bloccata e nessuna occasione pericolosa da parte delle due squadre. Zapata, in campo per 64′, tiene in apprensione la difesa rossoblù, ma il colombiano non basta ai granata per sbloccare il match. Nel Genoa troppo isolato Retegui (in campo 74′), ben controllato da Buongiorno. Tra i rossoblù esordio per Kutlu.