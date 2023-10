Viola l’affidamento in prova: arrestato dalla polizia

Alcuni giorni fa la polizia ha arrestato un sanremese di 62 anni, per aver commesso delle violazioni durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali.

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo intervenivano in più circostanze in quanto il 62enne, spesso in stato di alterazione alcolica, poneva in essere comportamenti antigiuridici nei confronti di diversi esercenti e gestori di esercizi commerciali della locale Piazza Bresca.

Proprio per le numerose violazioni, commesse quasi sempre in stato di alterazione alcolica soprattutto nelle tarde ore serali, il Magistrato di Sorveglianza di Genova disponeva la sospensione della misura alternativa e il ripristino della detenzione in carcere.

Pertanto gli operatori del Controllo del territorio del Commissariato matuziano davano immediatamente esecuzione al provvedimento di sospensione della misura alternativa alla detenzione e accompagnavano l’uomo presso l’istituto di reclusione di “Valle Armea” a Sanremo.