Vincenzo Spera, i funerali sabato alle 14.30 a Carignano

I funerali di Vincenzo Spera morto travolto da uno scooter la sera del 13 marzo in corso Magenta, si svolgeranno sabato alle 14.30 presso la basilica di Santa Maria Assunta, a Carignano.

Il pubblico ministero titolare dell’indagine, Patrizia Petruzziello, come da prassi, ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima che verrà effettuata oggi.

In merito all’investitore, un 18enne alla guida di una vespa, è attualmente ricoverato in ospedale per una ferita al volto e una frattura al naso, per cui forse dovrà essere operato.

E’ indagato per omicidio stradale ed è stata ascoltato dagli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. Disposta anche una perizia sulla moto.

Sembra, inoltre che sia saltato fuori anche un testimone sul quale c’è riserbo.

I tragici fatti

La sera di lunedì 13 marzo, il giovane era alla guida del mezzo, l’asfalto era bagnato per la pioggia ed era presente anche la foschia. Ha imboccato corso Magenta, sembra a non elevata velocità e, all’altezza di Bertani, ha investito il 69enne manager dello spettacolo che è deceduto alcune ore dopo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.