Vigili del fuoco di 4 comandi uniti contro le alluvioni, addestramenti quotidiani per mantenere alto il livello operativo e professionale

Siamo a Rossiglione, in provincia di Genova, dove nei giorni scorsi stato simulato uno scenario alluvionale: i vigili del fuoco dei quattro Comandi liguri sono scesi in campo con squadre SAF ( operatori che adottano tecniche di derivazione SpeleoAlpinoFluviali) e soccorritori acquatici (SA) per le operazioni di salvataggio, droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), esperti in topografia applicata al soccorso (TAS) per mappare le aree coinvolte, nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) con i mezzi movimento terra, tecnici del Corpo Nazionale per le verifiche strutturali su edifici danneggiati, nonché l’allestimento del campo base con gli MSL (Moduli di supporto logistico), la cucina da campo, gli UCL (Uffici Comando Locale) che funzionano come una sala operativa sul territorio per le richieste di intervento in loco.

Per tutti è stata l’ occasione per testare e migliorare l’uso delle attrezzature e l’applicazione delle procedure.