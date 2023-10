Via S. Vincenzo: 3 contro uno. Picchiato e rapinato da tunisini

Ieri un 28enne italiano, mentre si trovava in via San Vincenzo a Genova, è stato avvicinato e poi aggredito da tre giovani stranieri che, con violenza, lo hanno picchiato e strappato il telefono cellulare dalle mani, per poi darsi alla fuga lungo le vie limitrofe.

Sul posto sono tempestivamente intervenute le pattuglie del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.

I militari, dopo avere soccorso la vittima, che ha riportato vari giorni di prognosi per lesioni, hanno appreso la descrizione dei rapinatori.

Gli stranieri sono stati quindi rintracciati e bloccati in via Palmaria.

Si tratta di tre minorenni tunisini, di cui uno con pregiudizi di polizia specifici e mai rimpatriato, che sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso e lesioni personali.

I nordafricani sono stati affidati ai Servizi sociali e accompagnati presso una Comunità genovese. Il telefono cellulare è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, che ha ringraziato i carabinieri.