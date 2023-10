Furti, spaccio di sostanze stupefacenti e minacce ad autisti e passeggeri sui bus di linea di Amt a Genova.

Ieri i carabinieri del Comando provinciale di Genova hanno avviato una serie di controlli preventivi e azioni di contrasto agli specifici episodi delittuosi.

I militari della Compagnia di GE – Centro, supportati dal personale della Compagnia Intervento Operativo di Milano, nel corso dei servizi a bordo dei bus urbani e nella zona accessi alle stazioni della metropolitana cittadina, oltre ad avere controllato un centinaio di persone, tra cui molti cittadini extracomunitari, hanno denunciato due stranieri.

Si tratta di un 20enne cittadino del Mali, poiché sprovvisto di documenti di riconoscimento, successivamente identificato mediante rilievi dattiloscopici.

E di un 30enne tunisino trovato in possesso di varie dosi di hashish contenute anche in sigarette, motivo per cui sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.