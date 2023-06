Via Prè, 53enne a terra privo di sensi: pugno in faccia in pieno giorno e rapinato

Un 53enne italiano, abitante a Genova, intorno a mezzogiorno di ieri è stato colpito con un pugno in faccia ed è caduto a terra privo di sensi.

Il violento episodio è accaduto in via Prè, dove il 53enne è stato soccorso dai passanti e quindi dai volontari del 118 e trasportato in ospedale.

Al momento, nessuno ha visto l’aggressore, che si sarebbe dileguato nel dedalo dei vicoli del Centro storico genovese.

Sul caso stanno indagando gli investigatori della Polizia, che hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

Il ferito è stato intubato e ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.

L’indagine è stata avviata per rapina perché la vittima non aveva con sé il telefono cellulare, né il portafoglio, ma al momento gli investigatori non escludono altre ipotesi su cui al momento mantengono il riserbo.