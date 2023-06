IMOCA | Team Holcim è primo, ma è necessario aspettare la giuria

Team Malizia ha trovato il modo di conquistare una vittoria all’ultimo respiro nella tappa 7 di The Ocean Race, riservandosi il meglio per l’ultimo.

Nelle acque al largo del porto di Genova, lo skipper Boris Herrmann e il suo equipaggio hanno conquistato la leadership della tappa in condizioni di vento estremamente leggero e variabile alle 06.00 UTC di martedì mattina, puntando verso la costa e raccogliendo una leggera brezza sotto terra.

Questo ha permesso loro di superare agevolmente Team Holcim-PRB, che era stato in testa per la maggior parte della tappa da L’Aia a Genova, e Biotherm, e di vincere la loro seconda tappa della The Ocean Race.

“Sono molto felice e orgoglioso di questo team. È stato un privilegio lavorare con tutti loro”, ha dichiarato lo skipper Boris Herrmann, riferendosi alla fine della sua regata intorno al mondo.

“Abbiamo il numero maggiore di velisti che hanno completato l’intera regata e Rosie è l’unica donna ad aver compiuto l’intero giro del pianeta”.

“È incredibile aver concluso la tappa di Genova al primo posto”, ha dichiarato Rosie Kuiper. “Non riesco ancora a crederci. Abbiamo fatto il giro del mondo, spingendoci giorno dopo giorno, e finire così è davvero speciale… È stata un’avventura pazzesca e ci siamo divertite tantissimo. Ci mancherà l’un l’altro e ci mancherà stare in mare insieme”.

Dopo l’arrivo di Malizia, il vento si è quasi completamente spento, lasciando Biotherm di Paul Meilhat e Benjamin Schwartz e il suo equipaggio di Holcim-PRB a giocare una partita a scacchi a velocità ridotta per raggiungere il traguardo.

Alla fine, è stato Biotherm a riuscire a passare in seconda posizione nella tappa 7, lasciando a Team Holcim-PRB il terzo posto, un risultato sfortunato dopo che era stato in testa per gran parte della tappa.

“È stata una gara molto combattuta, anche se con sole tre barche”, ha detto Meilhat una volta che il suo team ha raggiunto il molo. “Congratulazioni a Malizia, che ha rischiato durante la notte e ha fatto centro. Sapevamo fin dall’inizio che tutto si sarebbe ridotto agli ultimi istanti davanti a Genova e così è stato”.

Per contro, il terzo posto è stato una delusione per il Team Holcim-PRB.

“Poteva andare meglio, perché purtroppo oggi chiudiamo al terzo posto”, ha detto Schwartz all’approssimarsi del traguardo.

“Biotherm e Malizia, a un certo punto non siamo riusciti a coprirli e sono riusciti a scappare ed eccoci qui, dopo aver condotto la gara negli ultimi 12 giorni, a finire nell’ultima posizione del gruppo, quindi è un po’ deludente. Ma siamo felici di essere qui a Genova ed è stata una bella tappa, ci siamo divertiti molto, quindi dobbiamo ricordarci anche di questo”.

Gli altri due team IMOCA della flotta, 11th Hour Racing Team e GUYOT environnement – Team Europe, sono stati costretti al ritiro poco dopo la partenza, a seguito di una collisione.

Questo significa che la classifica generale della flotta IMOCA di The Ocean Race rimane “provvisoria” in attesa della richiesta di riparazione presentata da 11th Hour Racing Team dopo essere stato colpito subito dopo la partenza da GUYOT environnement – Team Europe, che ha riconosciuto la responsabilità dell’incidente.

La Giuria internazionale di World Sailing esaminerà la richiesta di riparazione giovedì. Con i risultati di oggi, 11th Hour Racing Team di Charlie Enright è a un solo punto di distanza da Team Holcim-PRB, per cui l’eventuale concessione di un risarcimento di un punto o più darà al team la vittoria assoluta di The Ocean Race.

La Classifica IMOCA: https://www.theoceanrace.com/it/scoreboard