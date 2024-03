Via Orlando, trova i ladri sull’uscio di casa e avverte Polizia: fuggiti

Ancora un furto in casa a Genova: stavolta i ladri hanno colpito in via Orlando, tra Sturla e Albaro.

Intorno alle 20 di ieri il proprietario è rientrato nella su abitazione e ha trovato i due ladri che stavano tentando di aprire la porta con delle chiavi.

Ha chiamato subito il 112 e i malviventi sono fuggiti.

I malviventi, colti “in flagrante”, si sono dati immediatamente alla fuga. L’uomo ha chiamato la polizia, che ha raccolto la denuncia per tentato furto.

Poche ore prima era stato rubato un borsello dall’automobile del padre del proprietario di casa ed è possibile che i ladri, attraverso l’indirizzo scritto sui documenti, siano riusciti a risalire all’alloggio di Sturla-Albaro tentando l’ennesimo colpo.

Indagini in corso della Polizia per risalire all’identità dei malviventi.