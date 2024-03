Juventus-Genoa 0-0, il Grifone a testa alta all’Allianz

Torino – All’Allianz Stadium la Juventus guidata da Allegri non sfonda col Grifone e viene messa in difficoltà dal Genoa che porta a casa un punto prezioso.

La squadra di Gilardino riesce a giocare a testa alta e con un po’ di fortuna, Iling e Keane colpiscono un palo a testa, riesce ad uscire col sorriso dall’Allianz.

Nel finale Juve in 10 uomini per l’espulsione di Vlahovic per doppia ammonizione.

Bravo Vintinha in campo dal primo minuto e Spence che riesce a coprire tutta la fascia.

Il Grifone è a 34 punti in classifica. Ora il Genoa incontrerà al Ferraris il Frosinone, sabato 30 marzo alle ore 15.00.

Il tabellino

Juventus-Genoa 0-0

JUVENTUS (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (82’ Kean s.v.), McKennie (59’ Rabiot), Locatelli, Miretti (78’ Weah), Kostic (59’ Iling Jr ); Vlahovic, Chiesa (59’ Yildiz ). All. Allegri

GENOA (3-4-3) Martinez, De Winter, Bani (84’ Cittadini), Vasquez; Spence, Badelj (85’ Bohinen), Frendrup (70’ Strootman), Messias; Vitinha, Gudmundsson (70’ Malinovsky), Retegui (79’ Ankeye). All. Gilardino

ARBITRO: Giua

NOTE: Ammoniti: Danilo, Cambiaso (J), Vitinha (G), Espulso: Vlahovic per doppia ammonizione.