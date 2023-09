Ventimiglia, operazione interforze contro i migranti irregolari

Ieri pomeriggio a Ventimiglia si è svolto un importante servizio d’ordine contro l’immigrazione clandestina ad opera della polizia, carabinieri e guardia di finanza, nelle zone più “calde” della città.

Il tutto è partito dalla zona delle Gianchette, per proseguire con i giardini pubblici e l’ex hotel Splendid (abbandonato) di via Roma, più volte occupato dai migranti.

La proprietaria dello stabile è stata invitata dalla polizia ad adottare tutte le precauzioni per rendere inaccessibile lo stabile.

Sette stranieri senza documenti sono stati condotti in caserma per regolarizzare la propria posizione.

In diversi avrebbero manifestato l’intenzione di richiedere la protezione internazionale in Italia e, per questo riceveranno il verbale di invito a presentarsi in questura, entro dieci giorni dall’accompagnamento in caserma.

Il fenomeno migratorio, specie dopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa, è in costante aumento.