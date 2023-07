Vallecrosia, bimbo di 2 anni azzannato al volto da pitbull: grave al Gaslini

Un bambino di 2 anni ieri pomeriggio è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato azzannato al volto da un pitbull. E’ successo a Vallecrosia, nell’Imperiese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo aveva avvicinato l’animale, che all’improvviso lo ha morso. Sul posto sono intervenuti i sanitari il 118, che hanno soccorso il bimbo.

Successivamente, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova Quarto in codice rosso.

Il piccolo paziente ha riportato importanti lesioni al volto e, per salvargli l’occhio e ricomporre naso e mandibola, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.

I rilievi e l’esatta ricostruzione dell’accaduto sono stati affidati ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Al momento, il pitbull l’animale è stato preso e trasportato in un canile di Sanremo. Sarà il servizio di veterinaria dell’Asl 1 Imperiese a compiere tutti gli accertamenti del caso e ad avviare il cane a un percorso di recupero.